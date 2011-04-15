Минэкономразвития предлагает определить возможность перерегистрации международных компаний в САР через третьи страны

Минэкономразвития направило на согласование в Минфин и Банк России законопроект, определяющий порядок и особенности "транзитной" редомициляции в специальные административные районы (САР). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Это обеспечит возможность перехода в САР из другой юрисдикции через третью, дополнительную, которая будет применяться при невозможности прямой смены юрисдикции.



Законопроект также уточняет последствия реорганизации международной компании в случаях слияния или присоединения с другой международной компанией – в рамках законодательства о САР за такой компанией сохранится первоначальный статус, необходимый для резидента САР.



По состоянию на текущий момент в САР зарегистрирован 31 участник: 30 международных компаний и 1 международный фонд.





"AK&M" от 14.07.2020