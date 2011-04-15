Правительство одобрило расширение упрощённого налогообложения

Правительство РФ одобрило законопроект о расширении сферы применения упрощённой системы налогообложения (УСН). Поправки планируется внести в Налоговый кодекс РФ. По замыслу, расширение сферы применения УСН создаст наиболее благоприятные экономические и финансовые условия функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в сообщении Минэкономразвития.



Законопроект предлагает закрепить переходный налоговый режим для плательщиков УСН, у которых по итогам отчётного налогового периода доходы превысили 150 млн руб., но не более чем на 50 млн руб. и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек. Такому налогоплательщику предоставляется право дальнейшего применения УСН. При этом на период такого превышения предусматриваются повышенные размеры налоговых ставок (при объекте налогообложения "доходы" – 8% вместо 6%, при объекте налогообложения "доходы минус расходы" – 20% вместо 15%).



По повышенным ставкам налог будет исчисляться только в случае превышения вышеуказанных ограничений по доходам и (или) средней численности работников и только в отношении доходов, полученных начиная с квартала, в котором допущено такое превышение. В следующем налоговом периоде при отсутствии нарушений по критериям будут применяться общеустановленные налоговые ставки (6% и 15%).



"AK&M" от 14.07.2020