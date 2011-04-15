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14/07/2020
11:45

Минэкономразвития разрабатывает комплексный план по повышению энергоэффективности экономики России

Минэкономразвития разрабатывает комплексный план по повышению энергоэффективности экономики России. Об этом сообщил директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Михаил Сонин на круглом столе профильного комитета Госдумы, говорится в сообщении министерства.

"По нашим оценкам, дополнительное снижение энергоёмкости ВВП на 25% возможно за счёт последовательного установления на национальном уровне ограничений по использованию неэффективного оборудования и технологий: в промышленности, энергетике, при строительстве и капитальном ремонте многоквартирных домов, общественных и промышленных зданий, в транспортной отрасли и бюджетном секторе. Также приоритет энергоэффективному оборудованию должен отдаваться при внедрении наилучших доступных технологий и реализации национальных проектов", - отметил М.Сонин.

Он подчеркнул необходимость внедрения полномасштабного и современного приборного учёта всех потребляемых ресурсов, для повышения достоверности которого приборы должны интегрироваться в современные информационные системы.

По словам директора департамента, присоединение России к Парижскому соглашению придаёт дополнительную значимость работе по повышению энергоэффективности экономики страны. Россия обладает существенным потенциалом энергосбережения, ключевым фактором реализации которого должно стать технологическое обновление с внедрением энергоэффективных технологий.

Ранее Минэкономразвития уже представляло перечень первоочередных мер по снижению энергоёмкости ВВП на 6%. В их числе были меры по более масштабному внедрению парогазовых установок, проведению модернизации жилого фонда с внедрением индивидуальных тепловых пунктов, энергоэффективного освещения, утеплению фасадов и установлению приборов учёта, поддержке МСП при реализации энергоэффективных проектов, развитию энергосервисной деятельности и повышению эффективности потребления энергии в бюджетном секторе.

"AK&M" от 14.07.2020
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