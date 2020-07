Fisker объединяется со Spartan Energy Acquisition

Fisker Inc. и Spartan Energy Acquisition Corp., аффилированная с Apollo Global Management, Inc., заключили окончательное соглашение об объединении. Об этом говорится в сообщении Fisker.



Стоимость сделки составляет $2.9 млрд ($10 за акцию) и предполагает минимальные выплаты акционерами Spartan.



Объединённый совет директоров компании будет состоять из членов совета директоров Fisker и представителя Apollo.



Советы директоров Spartan и Fisker единогласно одобрили предложенную сделку, которая, как ожидается, будет завершена в IV квартале 2020 года, при условии одобрения акционерами Spartan и исполнения обычных условий закрытия сделки.



Базирующаяся в Лос-Анджелесе (Калифорния), компания Fisker разрабатывает экологически чистые электромобили на основе передовых решений. Предполагается, что сделка обеспечит Fisker необходимое финансирование для вывода в производство Fisker Ocean в конце 2022 года.



Fisker Ocean - внедорожник с премиальным дизайном и функциями, включая широкое использование экологически чистых и переработанных материалов.



Spartan - компания специального назначения по слияниям, приобретению активов, покупке акций, реорганизации или объединению бизнеса с одним или несколькими предприятиями. Компания спонсируется Spartan Energy Acquisition Sponsor LLC, которая принадлежит частному инвестиционному фонду под управлением Apollo Global Management, Inc.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"