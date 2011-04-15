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14/07/2020
12:55

Аэрофлот будет оперировать только дальнемагистральным флотом

Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев представил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину новую стратегию группы до 2028 года. Об этом свидетельствует сообщение Кабинета министров.

"Мы хотим Аэрофлот в новой стратегии сосредоточить на дальнемагистральных рейсах, чтобы сделать из неё пятизвёздочную компанию", - подчеркнул В.Савельев.

Аэрофлот, по его словам, будет оперировать только дальнемагистральным флотом.

К 2027-2028 годам Аэрофлот будет оперировать флотом в 170 воздушных судов. "У нас будет 35-40 млн пассажиров. Это соответствует как раз пятизвёздочным компаниям, которые сегодня оперируют на рынке", сказал В.Савельев.

"Победа" будет перевозить 55-65 млн пассажиров. Она будет оперировать уже среднемагистральным флотом примерно в 170 машин.

Авиакомпания "Россия" будет выполнять социальные нужды, эксплуатировать отечественную технику. У неё будет 250 машин, из которых 235 - отечественного производства.

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик.

По состоянию на 31 марта 2020 года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 361 воздушное судно, парк авиакомпании "Аэрофлот" - 247 воздушных судов.

Убыток Аэрофлота по МСФО за I квартал 2020 года вырос на 42.8% до 22.484 млрд руб. с 15.746 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 10.2% до 123.894 млрд руб. со 138.041 млрд руб., показатель EBITDA - на 38.8% до 13.054 млрд руб. с 21.333 млрд руб.


"AK&M" от 14.07.2020
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