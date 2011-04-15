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14/07/2020
14:05

Почти половина россиян готова отказаться от монеты номиналом 1 и 5 копеек

Почти половина россиян (42%) считают, что в России уже можно вывести из оборота монеты номиналом 1 и 5 копеек, поскольку для расчётов давно достаточно 10 и 50 копеек. Ещё 37% не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи. Главный довод сторонников сохранения копейки в обороте — её роль национального исторического символа, который не менее важен, чем рубль. Таковы результаты опроса, проведённого банком "Открытие".

При этом 61% опрошенных россиян заявили, что не помнят, когда последний раз расплачивались копейкой, но точно не делали это ни разу за последние три года. В прошлом году для оплаты товаров и услуг самую мелкую в стране монету использовали 13% россиян, в этом году — лишь 7%.

Тем не менее, 58% россиян заявили, что по-прежнему бережно хранят полученные на сдачу мелкие монеты номиналом в 1 копейку и 5 копеек. Оставляют на кассе или выбрасывают такие монеты 28% респондентов. 6% отдают эту мелочь со сдачи на благотворительность. Ещё 2% обменивают такие монеты на безналичные деньги в специальных автоматах.

Опрос проведён банком "Открытие" 10-13 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тыс. руб. в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

"AK&M" от 14.07.2020
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