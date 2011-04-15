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14/07/2020
13:13

Analog Devices объединяется с Maxim Integrated

Analog Devices, Inc. и Maxim Integrated Products, Inc. заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым ADI приобретает Maxim. Об этом говорится в сообщении Analog Devices.

Ожидается, что сделка будет завершена летом 2021 года. Сделка, которая была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, укрепит позиции ADI в качестве лидера в секторе аналоговых полупроводниковых устройств.

Согласно условиям соглашения, акционеры Maxim получат 0.63 обыкновенных акций ADI за каждую акцию Maxim. После завершения сделки акционеры ADI будут владеть около 69% в объединённой компании, акционеры Maxim - 31%.

Morgan Stanley и BofA Securities выступили в качестве финансовых советников ADI, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz - её юридического консультанта.

J.P. Morgan и Weil, Gotshal & Manges LLP представляют интересы Maxim.

Analog Devices - ведущая компания в области высокопроизводительных аналоговых технологий, специализирующаяся на решении сложных инженерных задач.

Maxim Integrated разрабатывает инновационные технологии в области автомобилестроения, промышленности, здравоохранения, мобильных устройств и облачных центров обработки данных.


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