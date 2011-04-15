Analog Devices объединяется с Maxim Integrated

Analog Devices, Inc. и Maxim Integrated Products, Inc. заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым ADI приобретает Maxim. Об этом говорится в сообщении Analog Devices.



Ожидается, что сделка будет завершена летом 2021 года. Сделка, которая была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, укрепит позиции ADI в качестве лидера в секторе аналоговых полупроводниковых устройств.



Согласно условиям соглашения, акционеры Maxim получат 0.63 обыкновенных акций ADI за каждую акцию Maxim. После завершения сделки акционеры ADI будут владеть около 69% в объединённой компании, акционеры Maxim - 31%.



Morgan Stanley и BofA Securities выступили в качестве финансовых советников ADI, а Wachtell, Lipton, Rosen & Katz - её юридического консультанта.



J.P. Morgan и Weil, Gotshal & Manges LLP представляют интересы Maxim.



Analog Devices - ведущая компания в области высокопроизводительных аналоговых технологий, специализирующаяся на решении сложных инженерных задач.



Maxim Integrated разрабатывает инновационные технологии в области автомобилестроения, промышленности, здравоохранения, мобильных устройств и облачных центров обработки данных.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"