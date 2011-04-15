ММК во втором квартале сократил выпуск стали на 22%

Магнитогорский металлургический комбинат во втором квартале 2020 года сократил выпуск стали на 22% до 2.358 млн т по сравнению с первым кварталом. Об этом свидетельствуют материалы компании.



ММК объясняет снижение показателя плановой реконструкцией стана 2500 г/п и снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей на фоне развития коронавирусной инфекции.



Объем выплавки чугуна снизился на 11.3% к уровню прошлого квартала до 2.089 млн т на фоне снижения спроса на сталь и капитального ремонта доменной печи N2, завершившегося в июне.



Продажи товарной продукции составили 2.223 млн т, снизившись к уровню прошлого квартала на 19%.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.



Прибыль ММК по МСФО за 2019 год упала на 28% до $768 млн с $1.072 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 6.5% до $5.844 млрд с $6.252 млрд, валовая прибыль - на 21.5% до $1.654 млрд с $2.108 млрд.



Прибыль ММК по МСФО за I квартал 2020 года упала на 41.8% до $131 млн с $225 млн годом ранее. Выручка сократилась на 5.9% до $1.71 млрд с $1.836 млрд. Показатель EBITDA вырос на 0.5% до $442 млн с $440 млн.



"AK&M" от 14.07.2020