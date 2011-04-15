Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/07/2020
13:47

ММК во втором квартале сократил выпуск стали на 22%

Магнитогорский металлургический комбинат во втором квартале 2020 года сократил выпуск стали на 22% до 2.358 млн т по сравнению с первым кварталом. Об этом свидетельствуют материалы компании.

ММК объясняет снижение показателя плановой реконструкцией стана 2500 г/п и снижением спроса со стороны основных потребляющих отраслей на фоне развития коронавирусной инфекции.

Объем выплавки чугуна снизился на 11.3% к уровню прошлого квартала до 2.089 млн т на фоне снижения спроса на сталь и капитального ремонта доменной печи N2, завершившегося в июне.

Продажи товарной продукции составили 2.223 млн т, снизившись к уровню прошлого квартала на 19%.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.

Прибыль ММК по МСФО за 2019 год упала на 28% до $768 млн с $1.072 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 6.5% до $5.844 млрд с $6.252 млрд, валовая прибыль - на 21.5% до $1.654 млрд с $2.108 млрд.

Прибыль ММК по МСФО за I квартал 2020 года упала на 41.8% до $131 млн с $225 млн годом ранее. Выручка сократилась на 5.9% до $1.71 млрд с $1.836 млрд. Показатель EBITDA вырос на 0.5% до $442 млн с $440 млн.

"AK&M" от 14.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100