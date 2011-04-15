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14/07/2020
15:02

Hewlett Packard приобретает Silver Peak

Hewlett Packard Enterprise заключила окончательное соглашение о приобретении Silver Peak за $925 млн. Об этом говорится в сообщении Hewlett Packard.

Silver Peak будет объединен с бизнес-подразделением Aruba, принадлежащим HPE, чтобы усилить технологическое лидерство Aruba в быстрорастущем пространстве SD-WAN и укрепить ее платформу Edge Service Platform.

Объединение Aruba и Silver Peak ускорит облачную трансформацию предприятий с помощью комплексного сетевого решения edge-to-cloud, охватывающего все аспекты проводной, беспроводной локальной и глобальной сети (WAN).

Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2020 при условии одобрения регуляторами.

Hewlett Packard Enterprise - глобальная облачная платформа, предлагает уникальные интеллектуальные технологические решения.

Silver Peak является лидером на рынке SD-WAN с более чем 1500 клиентами в миру. Компания помогает предприятиям и поставщикам услуг быстро перейти к безопасному корпоративному подключению SD - WAN.


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