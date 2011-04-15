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14/07/2020
15:50

Русмолко в первом полугодии увеличило производство молока на 41%

Русмолко в первом полугодии 2020 года увеличило производство молока на 41%. Об этом говорится в сообщении компании.

За шесть месяцев компания произвела 60 тыс. т молока. Средний надой в день на фуражную голову составил 30.5 кг.

Положительная динамика роста в компании связана с расширением действующих производственных мощностей и увеличением поголовья КРС.

"Русская молочная компания" (Русмолко) входит в число крупнейших производителей молока в Российской Федерации, с 2012 года реализует совместную инвестиционную программу с сингапурской компанией Olam International. В 2019 году Olam увеличила свою долю в Русмолко до 100%, тем самым став единоличным владельцем российской компании. В рамках долгосрочной инвестиционной стратегии Русмолко параллельно развивает три направления бизнеса - молочное животноводство, растениеводство, семеноводство. Производственные мощности компании расположены в Пензенской области. Под управлением компании находится свыше 150 тыс. га земли, что позволяет полностью обеспечивать растущее поголовье скота собственными кормами.

Валовой надой молока-сырья по итогам 2019 года составил более 91 тыс. т, поголовье КРС на конец года выросло до 23.8 тыс. голов.




"AK&M" от 14.07.2020
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