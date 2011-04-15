ССК "Звезда" провёл уникальную операцию по установке водонепроницаемого затвора на крупнейшем в мире сухом доке

Судостроительный комплекс "Звезда" впервые в современной истории России провёл операцию по установке батопорта (водонепроницаемого затвора) на крупнейшем в мире сухом доке. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Плавучая конструкция длиной 114 м и высотой 12 м будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории.



Корпус батопорта, выполненный из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку и разбит палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В составе батопорта имеются балластные системы, системы осушения, вентиляции, клапаны заполнения сухого дока, а также система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Управление батопортом осуществляется с центрального пульта и местных постов. Еще одна особенность - наличие проезжей части на верхней палубе батопорта.



Перед установкой гидротехнического затвора специалисты судоверфи произвели затопление сухого дока. Также были выполнены работы по демонтажу ограждающей перемычки – дамбы сухого дока, а также дноуглублению в прилегающей к воротам дока акватории.



Сухой док – одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений размерами 485х114х15 метров и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи "Звезда". Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен уникальный кран типа "Голиаф" грузоподъёмностью 1200 т, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год.



Строительство самого мощного в мире ледокола "Россия" проекта "Лидер" будет вестись в сухом доке ССК "Звезда". В настоящее время в блоке корпусных производств ведется резка первых деталей для будущего атомохода.



Судно станет самым мощным в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Проект "Лидер" станет основой российского ледокольного флота нового поколения. Длина нового атомохода составит 210 м, ширина - 47 м, осадка - 13 м. Ледокол "Россия" будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 м скорость ледокола составит до 12 узлов.



Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть". На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. т, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.



Роснефть (ИНН 7706107510) - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности ПАО "НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за её пределами.



Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Её основным акционером (40.4% акций) является АО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству, 19.75% акций принадлежит компании BP, 18.93% акций принадлежит компании "КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК"/QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 14.07.2020