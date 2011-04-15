Ростех проконтролирует качество стали с помощью искусственного интеллекта

АО "РТ-Техприёмка" Ростеха внедряет комплекс на базе искусственного интеллекта для контроля качества стали, поставляемой на предприятия авиационного кластера госкорпорации. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Пилотный проект будет реализован на челябинском предприятии по производству стальных листов для изготовления компонентов самолетов и вертолетов гражданской и боевой авиации.



Решение специально разработано российской компанией ООО "ВидеоМатрикс" при участии АО "РТ-Техприёмка". Программно-аппаратный комплекс совмещает искусственный интеллект, нейросетевые технологии и компьютерное зрение. Готовые стальные листы размещаются на платформе устройства и анализируются видеокамерами. Полученные изображения обрабатываются программным обеспечением Vmx Dequs. Программа на основании заданных характеристик выявляет дефекты изделия, в том числе царапины и трещины, и классифицирует продукцию.



"Сырьё, поставляемое на авиастроительные предприятия Ростеха, будет проходить автоматическую проверку с использованием системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта и машинного зрения. Это поможет свести к минимуму человеческий фактор при финальной инспекции, предотвратить отгрузки дефектного сырья, сократить производственные издержки, повысить гарантии качества и безопасности продукции. Прототип комплекса уже прошел тестирование на площадке разработчика. В августе начнется использование системы для проверки продукции, поставляемой предприятиям холдинга "Вертолёты России" для гражданских и боевых вертолётов", - рассказал генеральный директор "РТ-Техприёмки" Владлен Шорин.



Программно-аппаратный комплекс контролирует качество коррозионностойкой стали ВНС-9-Ш, разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ). Она применяется для изготовления компонентов несущей системы российских вертолётов: лёгкого Ка-226, среднего Ка-62, тяжёлого Ми-38, сверхтяжёлого Ми-26, а также для ударных Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник".



Система состоит из расчётных, вычислительных и осветительных модулей. Разработчик – резидент Фонда "Сколково" по направлению "Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение".



"В решении для "РТ-Техприемки" используется ряд собственных ноу-хау Videomatrix, связанных с аппаратной реализацией. Они позволяют при помощи видеокамер выявлять микродефекты на плоскостности листа, а также сложнейшие в определении дефекты с ухудшением отражающих свойств, размер которых всего 300 мкм. Все это позволяет говорить об очень высокой эффективности контроля качества и точности работы Vmx Dequs", - отметил генеральный директор "ВидеоМатрикс" Фарид Нигматуллин.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 14.07.2020