Участок Сокольнической линии от "Саларьево" до "Коммунарки" московского метро до 20 августа будет работать по особому графику. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена.



С 14 июля по 19 августа 2020 года станции метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии переходят на особый график работы. В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни указанные станции будут работать до 23:00. Это связано с необходимостью проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути.



На новых линиях уже при строительстве применяется технология укладки бесстыкового пути, сейчас на Сокольнической линии рабочим предстоит провести заключительный этап его устройства – сварку рельсов алюминотермитным способом. Такие работы могут проводиться только когда на линии прекращено пассажирское движение и снято напряжение с контактного рельса. В обычные дни – это порядка двух часов.



Во время ограничений станция "Саларьево" будет являться конечной Сокольнической линии, а для проезда до "Коммунарки" пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ, которые будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Кроме того, проезд возможен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем в будни услугами метрополитена пользуются 9 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская" (Кольцевая линия), "Новогиреево", "Щёлковская", "Выхино", "Новокосино", "ВДНХ", "Бауманская", через которые ежедневно проходят от 80 до 138 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 14.07.2020