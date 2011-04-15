Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/07/2020
17:19

SiriusXM приобретает Stitcher

SiriusXM Company заключила соглашение с The E.W.Scripps Company относительно приобретения Stitcher. Об этом говорится в сообщении SiriusXM.

Сделка направлена на укрепление позиции SiriusXM в секторе подкастинга, который является наиболее быстро растущим направлением в аудио-развлекательной экосистеме.

В соответствии с условиями договора купли-продажи, при закрытии сделки SiriusXM выплатит Scripps $265 млн. Соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере $60 млн при условии достижения Stitcher определённых финансовых результатов в течение 2020-2021 годов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия.

Guggenheim Securities, LLC является финансовым советником SiriusXM, а Weil, Gotshal & Manges LLP - юридическим консультантом.

Благодаря сделке SiriusXM получит самую большую адресную аудиторию в США во всех категориях цифрового аудио. Эта сделка также расширит присутствие SiriusXM на рынке цифровой аудиорекламы.

Sirius XM Holdings Inc. - ведущая аудио-развлекательная компания в США, поставщик программного обеспечения, а также платформа для подписки и цифровой рекламы аудио-продуктов. Pandora, дочерняя компания SiriusXM, является крупнейшим рекламным потоковым сервисом аудио-развлечений в США.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100