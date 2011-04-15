SiriusXM приобретает Stitcher

SiriusXM Company заключила соглашение с The E.W.Scripps Company относительно приобретения Stitcher. Об этом говорится в сообщении SiriusXM.



Сделка направлена на укрепление позиции SiriusXM в секторе подкастинга, который является наиболее быстро растущим направлением в аудио-развлекательной экосистеме.



В соответствии с условиями договора купли-продажи, при закрытии сделки SiriusXM выплатит Scripps $265 млн. Соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере $60 млн при условии достижения Stitcher определённых финансовых результатов в течение 2020-2021 годов.



Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия.



Guggenheim Securities, LLC является финансовым советником SiriusXM, а Weil, Gotshal & Manges LLP - юридическим консультантом.



Благодаря сделке SiriusXM получит самую большую адресную аудиторию в США во всех категориях цифрового аудио. Эта сделка также расширит присутствие SiriusXM на рынке цифровой аудиорекламы.



Sirius XM Holdings Inc. - ведущая аудио-развлекательная компания в США, поставщик программного обеспечения, а также платформа для подписки и цифровой рекламы аудио-продуктов. Pandora, дочерняя компания SiriusXM, является крупнейшим рекламным потоковым сервисом аудио-развлечений в США.



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