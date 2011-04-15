Blueprint Medicines и Roche заключили соглашение о сотрудничестве

Blueprint Medicines Corporation заключила соглашение о сотрудничестве с Roche и Genentech для разработки и коммерциализации Pralsetinib в качестве препарата для терапевтического лечения онкологических заболеваний, в том числе рака лёгкого, медуллярного рака щитовидной железы. Об этом говорится в сообщении Blueprint Medicines.



В рамках сотрудничества Blueprint Medicines и Genentech будут совместно продвигать препарат Pralsetinib в США.



Согласно условиям соглашения, Blueprint Medicines предоставит Roche эксклюзивную всемирную лицензию на разработку и продажу Pralsetinib (за исключением Китая и США), а также совместную эксклюзивную лицензию для продажи в США.



Blueprint Medicines - компания прецизионной терапии. Уделяя особое внимание геномно-определяемым видам рака, редким заболеваниям и иммунотерапии рака, компания разрабатывает трансформационные лекарства, основанные на протеинкиназе.





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