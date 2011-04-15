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14/07/2020
16:33

Сервис "Покупай со Сбербанком" расширил свои возможности

Сервис "Покупай со Сбербанком" расширил свои возможности и теперь предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах. Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина. Ранее товары в кредит через сервис "Покупай со Сбербанком" можно было приобрести только онлайн. Об этом говорится в сообщении банка.

При покупке покупатель сообщает о своём желании получить кредит продавцу в магазине, подключенному к сервису "Покупай со Сбербанком"; вставляет/прикладывает свою дебетовую карту Сбербанка и вводит ПИН-код в стандартный платёжный терминал для безналичной оплаты (POS-терминал) Сбербанка, чтобы пройти аутентификацию, подать заявку на кредит и подписать кредитный договор с помощью цифровой подписи; после завершения оформления продавец передает товар покупателю.

Процесс уже доступен более чем в 1100 магазинах по всей стране. Сервис постоянно расширяет свою партнёрскую сеть и подключает новых партнёров.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.


"AK&M" от 14.07.2020
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