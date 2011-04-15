Крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут принимать к оплате карту "Мир"

Крупные торговые сайты-агрегаторы с 1 ноября 2020 года могут обязать принимать к оплате карту "Мир". Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



По действующему закону карту "Мир" обязаны принимать продавцы, у которых годовой объём выручки товаров превышает 40 млн руб. Но агрегаторы не являются продавцами, а лишь предоставляют им свои площадки.



С 1 марта 2021 года предусмотрено снижение до 30 млн руб. порога выручки, при достижении которого для продавцов и агрегаторов работа с национальной платёжной системой станет обязательной. С 1 июля 2021 года указанный порог будет снижен до 20 млн руб.



"AK&M" от 14.07.2020