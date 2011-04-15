Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон "О противодействии экстремистской деятельности", направленные на реализацию новых положений Конституции РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию. Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



По его словам, "после принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе отчуждению части её территории".







"AK&M" от 14.07.2020