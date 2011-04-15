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14/07/2020
18:46

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон "О противодействии экстремистской деятельности", направленные на реализацию новых положений Конституции РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

"Это первый законопроект, который был подготовлен после того, как вступили в силу изменения в Конституцию. Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "после принятия закона экстремизмом будут считаться призывы к нарушению территориальной целостности РФ, в том числе отчуждению части её территории".



"AK&M" от 14.07.2020
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