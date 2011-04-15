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14/07/2020
18:48

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, регулирующие страховой рынок

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, регулирующие страховой рынок. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, законопроекты, в частности, предоставляют ЦБ и Национальному финансовому совету дополнительные полномочия, которые позволят им действовать на упреждение нарушений в сфере страхования.

В частности, устанавливается обязанность Банка России представлять в ГД проект основных направлений развития финансового рынка ежегодно, а не один раз в три года. Национальный финансовый совет, как коллегиальный орган, получает возможность рассматривать и давать предложения в проект основных направлений развития финансового рынка.

Педлагается дать ЦБ возможность принимать меры, направленные на то, чтобы не допустить вывода денежных средств за рубеж недобросовестными участниками страхового рынка. Речь идет о праве принять решение о полном или частичном приостановлении расходных операций по открытым страховой организацией банковским счетам. Кроме того, для оперативного реагирования изменяется порядок вступления в силу решений Банка России об отзыве лицензии. Согласно законопроекту, приказ Банка России об отзыве лицензии будет вступать в силу со дня его принятия, а его публикация осуществляться не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Законопроекты разработаны межфракционной рабочей группой по законодательному обеспечению государственной политики в сфере долевого строительства под руководством заместителя председателя ГД Ирины Яровой.


"AK&M" от 14.07.2020
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