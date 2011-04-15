Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 июля 2020 года.



НА ЗОНЕ ЗАВАРИВАЮТ ЦИФИРЬ

"РОСТЕХ" ПРЕДЛОЖИЛ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ФСИН



Госкорпорация "Ростех" и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросили у государства 5,8 млрд руб. на цифровизацию уголовно-исправительной системы в рамках "Цифровой экономики". "Ростех" хочет создать для ФСИН государственную информационную систему (ГИС), став единственным поставщиком проекта, хотя у службы уже есть цифровой партнер в лице Сбербанка. По мнению авторов проекта, система позволит усилить охрану заключенных, эффективнее использовать их труд, снизит коррупцию и "минимизирует манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных". По мнению правозащитников, речь идет в первую очередь о недопущении утечек информации о пытках.





"РОСНЕФТЬ" БУДТО СГАЗИЛИ

ПОЛУЧЕНИЕ ТАЙМЫРСКИХ УЧАСТКОВ ТОРМОЗИТСЯ ИЗ-ЗА РИСКОВ КОНКУРЕНЦИИ С "ГАЗПРОМОМ"





Как стало известно "Ъ", "Роснефть", желающая получить три газовых участка на Таймыре для производства сжиженного газа, столкнулась с противоречивой позицией профильных министерств. Они опасаются, что в перспективе поставки СПГ нефтекомпании могут вступить в конкуренцию с трубопроводным экспортом "Газпрома". В "Роснефти" эти доводы отвергают, считая, что на рынке достаточно места для нового российского СПГ. Тем не менее "Газпром" в 2016 году уже успешно нейтрализовал предыдущий подобный проект "Роснефти" - "Печора СПГ".





МИНТРУД ВЫСТУПИЛ ДОХОДЧИВО

ПЕНСИОННЫМ ФОНДАМ ПРЕДЛОЖЕНО ВОЗМЕЩАТЬ ПОТЕРЯННЫЙ ГРАЖДАНАМИ ИНВЕСТДОХОД





Минтруд предлагает законодательно закрепить возврат потерянного гражданами инвестдохода в случае признания факта неправомерного перевода их пенсионных накоплений. Общие потери застрахованных лиц превышают 111 млрд руб., а количество пострадавших исчисляется сотнями тысяч. Эксперты, приветствуя идею, уточняют, что возмещать следует не только потерянный инвестдоход, но и проценты по нему за неправомерное использование средств граждан.





ПРОМЫШЛЕННИКАМ ВМЕНЯЮТ ПОЛИС

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРЕДЛОЖЕНО ЗАКРЫТЬ СТРАХОВКОЙ



Страховое лобби предложило ЦБ, Минприроды, Росприроднадзору и Минфину сделать страхование экологических рисков промышленников вмененным - такой полис станет одним из способов допуска к профессиональной деятельности. Для снижения затрат предприятий на такую страховку им предложено дать возможность уменьшать на цену полиса плату за сверхнормативное загрязнение окружающей среды. Как уверяют авторы инициативы, такой подход соотносится с международной практикой, защищает интересы граждан и оберегает бизнес от дополнительных финансовых потерь.





ТРАНСГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

РОССИЯНЕ ОТЛОЖИЛИ ОНЛАЙН-ШОПИНГ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН





Интерес россиян к покупкам на AliExpress заметно снизился по сравнению с прошлым годом, утверждают аналитики Sberbank CIB. По их данным, граждане все больше обращаются к отечественным площадкам, включая Ozon и Wildberries, хотя китайский маркетплейс уверенно сохраняет лидерство на рынке. На фоне коронавируса россияне отложили покупки из-за рубежа до лучших времен, полагают эксперты.





ЗОЛОТО ПАРТИЯМИ

КЕНЕС РАКИШЕВ ИЗУЧАЕТ ТРИ АКТИВА В РОССИИ



Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев планирует вернуться в российскую золотодобычу. Он рассматривает возможность приобретения трех небольших активов на Дальнем Востоке. По данным "Ъ", речь идет о Zapadnaya Gold Mining, Березитовом руднике Nordgold и Бамском месторождении "Полюса". Переговоры находятся на разных этапах, и решений о сделках пока нет. Препятствиями могут стать большая долговая нагрузка некоторых активов, а также постоянно растущая цена золота, что мешает зафиксировать их стоимость.





ОФИСЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЕДЫ

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ДО 25% МАГАЗИНОВ И КАФЕ



Пандемия COVID-19 может оставить работников бизнес-центров без привычных кафе, ресторанов и магазинов. Так, на территории "Москва-Сити" уже прекратили работу заведения Goodman и Magurа Asian Bistro, не исключает сокращения своих точек на территории и сеть Prime. Основной трафик в деловом центре обеспечивали сотрудники компаний, многие из которых не вернутся в офисы до конца 2020 года. В перспективе это может привести к закрытию до 25% кафе и магазинов в бизнес-центрах, на замену которым придут автоматы с готовой едой.





"МЫ ГОВОРИМ О МИЛЛИОНАХ ПЛАТНЫХ ПОДПИСЧИКОВ"

ГУСТАВ ГИЛЛЕНХАММЕР, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ SPOTIFY ПО РАЗВИТИЮ НОВЫХ РЫНКОВ, О ВЫХОДЕ В РОССИЮ





Крупнейший в мире стриминговый музыкальный сервис Spotify в течение шести лет предпринимал попытки выхода на российский рынок. Вице-президент Spotify по развитию новых рынков Густав Гилленхаммер впервые рассказал о запуске в интервью "Ъ".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.07.2020