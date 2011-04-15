Почта Банк запустил акцию "Ноль сомнений" для кредитов наличными

Почта Банк запустил уникальную для рынка акцию "Ноль сомнений" для кредитов наличными. В рамках неё предоставляется беспроцентный период на 6 месяцев, в течение которого ставка по кредиту составляет 0%, а платёж снижается до минимального значения - 0.5% от первоначальной суммы кредитного лимита. Об этом говорится в сообщении банка.



Подключить беспроцентный период можно как сразу при оформлении кредита, так и в любой момент действия кредитного договора. По истечении беспроцентного периода заёмщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту, их размер не увеличится. Также в течение беспроцентного периода клиент может вносить платежи по кредиту в большем размере и даже полностью его погасить, не выплачивая процентов банку.



Новая программа даёт возможность клиентам не откладывать покупку - оформить кредит сейчас, а основные выплаты перенести на полгода, снизив таким образом нагрузку на свой бюджет и значительно сэкономив на выплате процентов. Такая схема отлично подойдет тем, кто испытывает неуверенность в текущей финансовой ситуации и опасается брать кредит, а также тем, кто сохранил стабильный доход, но по каким-либо причинам не хочет сейчас тратить большую сумму из своего бюджета и планирует перераспределить нагрузку на будущие периоды. Кредитом с беспроцентным периодом могут воспользоваться и индивидуальные предприниматели для восстановления и развития своего бизнеса после кризисного периода. Кроме того, эта программа действует и при рефинансировании кредитов, взятых в других банках. В этом случае заёмщик получит не только более выгодные условия по рефинансируемому кредиту, но ещё возможность полгода не платить проценты по кредиту.



С акцией "Ноль сомнений" можно оформить кредит наличными до 3 млн руб. на срок до 60 месяцев. Программа распространяется на вновь оформленные кредиты, а также рефинансируемые кредиты, взятые в других банках. Подключить опцию можно моментально в мобильном или интернет-банке Почта Банк Онлайн, а также в отделениях банка и через контакт-центр.



Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49.999993% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Почта Банка Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам I квартала 2020 года, открыто более 19 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах РФ, а клиентская база достигла 14.1 млн человек.



В почтовых отделениях банк представлен в формате окон продаж с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. Почта Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. Почта Банк стал первым банком в России, создавшим банкоматную сеть (более 4800 машин) полностью из ресайклинговых устройств.



"AK&M" от 15.07.2020