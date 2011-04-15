Рынок снизился в отсутствии драйверов роста

Во вторник снижение цен акций российских эмитентов ускорилось на фоне неоднородной динамики мировых рынков. Об этом говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина.



Вечернее улучшение динамики американских бирж рынок отыграть не успел. В лидерах роста оказались акции группы ПИК (+6%). Причина – урегулирование претензий банка "Траст", касающихся долга на 10 млрд руб по дефолтным облигациям компании, принадлежащей владельцу ГК "ПИК" Сергею Гордееву. На фоне появления признаков формирования конфликта между ключевыми акционерами Норникеля, аутсайдерами рынка стали акции РУСАЛа (-3.09%). Пара USD/RUB продолжила торговаться вблизи 71 за доллар под влиянием неоднородной динамики доллара на мировом FX.



Убыток Газпрома (-0.91%) в I квартале 2020 года в определяющей мере носит разовый характер, сформирован за счёт отрицательных курсовых разниц. С учётом корректировок на "неденежные" статьи, по данным компании, "в расчёте дивидендов за 2020 год будет учитываться прибыль I квартала в размере 288 млрд руб.". На дивиденды за 2020 год компания направит 40% скорректированной чистой прибыли по МСФО, анонсировано сокращение CAPEX на 19%.



НОВАТЭК (+2.28%) объявил о незначительном, до 18.5 млрд куб. м, или всего на 2.2% (г/г), сокращении во II квартале добычи природного газа при снижении продаж также на сравнительно небольшие 9.9%(г/г).



Сокращение ММК (+2.39%) производства стали в первом полугодии на 13.2% (г/г) с точки зрения среднесрочных оценок компании с запасом нивелируется за счёт планируемого комбинатом сокращения общего CAPEX примерно на $100-150 млн с первоначально предполагавшегося уровня $900 млн.



Ожидаем повышения рынка. Ориентиры: диапазон 70.80-71.25 в паре USD/RUB, 2710-2780 по индексу Мосбиржи.



"AK&M" от 15.07.2020