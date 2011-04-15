Нефть продолжает котироваться на локальных максимумах в районе $43 за баррель. Поддержку ценам оказало ослабление доллара, в котором номинирована стоимость всех сырьевых активов, а также данные по снижению запасов нефти в США от API на 8.3 млн баррелей. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Кроме того, улучшению настроений поспособствовал прогноз ОПЕК, согласно которому мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на 8.95 млн баррелей в сутки. Эти цифры оказались немного лучше, чем прогнозируемое в предыдущем отчете снижение на 9.07 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозам, в 2020 году поставки нефти в страны, не входящие в ОПЕК, сократятся на 3.26 млн баррелей в сутки (предварительная оценка падения на 3.23 млн баррелей в сутки).



ОПЕК ожидает, что в 2021 году производство нефти странами, не входящих в ОПЕК, увеличится на 0.92 млн баррелей в сутки из-за дополнительных поставок из США, Бразилии, Норвегии и Канады. Эксперты ОПЕК также ожидают, что спрос на нефть в 2021 году вырастет до рекордного уровня в 7 млн баррелей в сутки.



Сегодня в центре внимания трейдеров заседание ОПЕК+. Согласно появившейся ранее информации, Россия и Саудовская Аравия планируют увеличить объемы нефтедобычи, начиная с августа. Страны готовы пойти на этот шаг из-за постепенного восстановления рынка. Саудовская Аравия может предложить другим участникам ОПЕК+ смягчить условия действующего энергетического пакта, сократив добычу в августе не на 9.7 млн баррелей в сутки, а на 7.7 млн.



Решение энергетического альянса увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей вполне можно расценивать в качестве "медвежьего" сигнала для всего рынка, поскольку представляет риск повторного образования избыточного предложения.



"AK&M" от 15.07.2020