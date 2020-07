Группа НЛМК открывает возобновляемую синдицированную кредитную линию на 600 млн евро

Группа НЛМК подписала соглашение с группой международных банков о предоставлении возобновляемой синдицированной кредитной линии (RCF) на 4 года на 600 млн евро с возможностью расширения лимита финансирования до 1 млрд евро. Об этом говорится в сообщении НЛМК.



Механизм RCF позволяет получать и погашать денежные суммы в рамках лимита по мере необходимости с начислением процентов только на текущий объем выборки. Этот инструмент дает возможность обеспечения оптимального уровня ликвидности без дополнительных затрат.



"Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, сделка вызвала активный интерес со стороны американских, европейских и азиатских банков. Соглашение позволит компании снизить среднюю стоимость кредитного портфеля и комфортно распределить долговую нагрузку по срокам погашения", – прокомментировал Шамиль Курмашов, вице-президент по финансам группы НЛМК.



Координирующими организаторами кредита выступили Credit Agricole Corporate and Investment Bank, NATIXIS, Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, SGBTCI, AO Raiffeisenbank, Bank of America Merrill Lynch International DAC, Mizuho Bank, Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, Bank ICBC (JSC), ING Bank N.V. и UniCredit S.p.A. Координатором сделки и агентом по документации выступил ING Bank, а UniCredit S.p.A. – административным агентом. Debevoise & Plimpton LLP выступила юридическим консультантом группы НЛМК, а Hogan Lovells International LLP – юридическим консультантом кредиторов.



Группа НЛМК - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы - Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США, которые включают производственные площадки, занимающиеся от добычи сырья до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.





















"AK&M" от 15.07.2020