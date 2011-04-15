Финдиректор "Магнита" Е.Милинова уходит из компании

Елена Милинова, занимавшая должность финансового директора "Магнита", приняла решение покинуть компанию. Об этом говорится в сообщении компании.



С 15 июля 2020 года исполняющим обязанности финансового директора назначен Дмитрий Иванов. Он имеет 20-летний опыт работы в розничном секторе в области корпоративных финансов. Д.Иванов пришел в "Магнит" в октябре 2019 года на позицию директора по контроллингу. До этого он 10 лет занимал ведущие должности в корпоративных финансах и контроллинге в компании "Лента" и 9 лет работал на аналогичной позиции в компании "Лаверна".



Е.Милинова пришла в компанию в апреле 2018 года, она отвечала за комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью розничной сети, формирование новой финансовой стратегии "Магнита" и ее запуск, курировала создание общего центра обслуживания и централизацию ряда основных бизнес-функций.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль "Магнита" за 2019 год сократилась на 49% до 17.1 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Общая выручка выросла на 10.6% до 1368.7 млрд руб. Показатель EBITDA составил 83.1 млрд руб. Компания открыла (net) 2377 магазинов (1195 магазинов у дома, 6 супермаркетов и 1176 магазинов дрогери). Общее количество магазинов сети составило 20725 по состоянию на 31 декабря 2019 года.





"AK&M" от 15.07.2020