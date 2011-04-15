В России вступает в силу закон о географических указаниях. Закон начнет работать 27 июля 2020 года, говорится в сообщении Минэкономразвития.



Производители российских региональных товаров получат дополнительные механизмы поддержки для регистрации географических указаний (ГУ). ГУ станет обозначением, идентифицирующим происходящий с определенной территории товар, характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением – то есть местом, где осуществляется хотя бы одна из стадий производства товара.



Стоимость регистрации географического указания составит 29.5 тыс. руб. (без учета льгот). В стоимость входит экспертиза заявленного обозначения, а также внесение Роспатентом сведений в правоустанавливающий реестр географических указаний и наименований мест происхождения товаров. По желанию заявителя ему может быть выдано свидетельство об исключительном праве.



"AK&M" от 15.07.2020