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15/07/2020
11:19

В России вступает в силу закон о географических указаниях

В России вступает в силу закон о географических указаниях. Закон начнет работать 27 июля 2020 года, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Производители российских региональных товаров получат дополнительные механизмы поддержки для регистрации географических указаний (ГУ). ГУ станет обозначением, идентифицирующим происходящий с определенной территории товар, характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением – то есть местом, где осуществляется хотя бы одна из стадий производства товара.

Стоимость регистрации географического указания составит 29.5 тыс. руб. (без учета льгот). В стоимость входит экспертиза заявленного обозначения, а также внесение Роспатентом сведений в правоустанавливающий реестр географических указаний и наименований мест происхождения товаров. По желанию заявителя ему может быть выдано свидетельство об исключительном праве.

"AK&M" от 15.07.2020
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