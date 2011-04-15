Упрощён порядок фитосанитарного контроля на территории ЕАЭС

Упрощён порядок фитосанитарного контроля на территории. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



В ходе заседания Совета ЕЭК были утверждены изменения в порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории ЕАЭС. Изменения позволят исключить двойную ответственность собственников подкарантинной продукции в случаях, когда нарушения требований допускаются её получателями.



Одновременно советом комиссии было принято решение о создании рабочей группы высокого уровня для устранения спорных ситуаций, связанных с перемещением товаров в ЕАЭС.



С учётом участившихся случаев взрыва бытового газа совет принял решение о разработке дополнительных требований к газовому оборудованию, используемого во внутренних помещениях. Кроме этого, были внесены изменения в технический регламент Таможенного союза в части обеспечения безопасности молочной продукции. Изменения позволят потребителям идентифицировать на рынке восстановленное молоко.



В ходе мероприятия также была одобрена повестка заседания Евразийского межправительственного совета, который состоится 17 июля 2020 года.



"AK&M" от 15.07.2020