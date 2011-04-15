Россияне стали чаще страховать жильё на сумму свыше 500 тыс. руб., Ингосстрах

Аналитический центр Ингосстраха изучил предпочтения россиян в области страхования жилья за период 2015-2019 годы, говорится в сообщении страховой компании.



Специалисты компании рассмотрели основные мотивационные факторы для оформления договора, предпочтения по наполнению программ, а также составили портрет среднестатистического страхователя.



В целом возрастная структура россиян, которые приобретают полисы страхования имущества (ИФЛ), за пять лет существенно не изменилась. По-прежнему ядро составляют люди в возрасте от 25 до 34 лет – таких клиентов 29% в портфеле компании, а также люди в возрасте от 35 до 44 лет – 24%. 73% всех клиентов имеют высшее и неоконченное высшее образование. При этом более половины страхователей имущества – женщины (53%).



В рамках исследования специалисты компании выделили три типа страхователей: имеющие только один полис страхования жилья; клиенты, у которых есть несколько полисов страхования жилья; клиенты, у которых помимо полиса ИФЛ есть полисы по другим видам страхования. Согласно результатам исследования, почти 58% россиян относятся к последнему типу – основную долю в этой категории составляют мужчины, большая часть из которых проживает в регионах России (74%) и относится к возрастной категории 35-64 лет (69%). Такие страхователи зачастую приобретают полис ИФЛ в дополнение к полису моторного страхования, они, как правило, страхуют дом или квартиру стоимостью до 1.5 млн руб.



За пять лет значительно увеличилась доля клиентов, имеющих только полисы страхования жилья. Большая часть новых договоров в этом сегменте оформляют женщины (в Москве и Санкт-Петербурге доля женщин свыше 60%). При этом количество мужчин, оформляющих полис, в этой категории снизилось до 36%. Такие клиенты обычно страхуют дом или квартиру стоимостью до 1 млн рублей. Они также чаще пользуются рассрочкой платежей на срок более 3 месяцев.



Ингосстрах в рамках исследования проанализировал и финансовые привычки россиян при страховании жилья. Так, страхователи в среднем тратят на страхование имущества около 20-25 тыс. руб. в год, при этом они практически не пользуются рассрочкой для оформления полиса. При этом более половины клиентов, оформляющих полис ИФЛ для загородного строения, предпочитают страховую сумму свыше 500 тыс. руб. В Москве на страховые суммы от 2 до 5 млн приходится около 40% полисов страхователей. Кроме того, аналитики компании отметили за пять лет сокращение числа договоров со страховой суммой меньше 500 тыс. руб. – общее снижение доли таких договоров составило 21 п.п.



"В течение многих лет страхование жилья было не самым популярным видом страхования в России – его проникновение было низким и неравномерным, затрагивая отдельные регионы. Сейчас эта ситуация постепенно меняется – повышается уровень страховой культуры граждан, а компании смогли предложить удобные и доступные продукты. Можно сказать, что наличие полиса для защиты жилья теперь воспринимается как базовый шаг для обеспечения финансового спокойствия", - комментирует директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 15.07.2020