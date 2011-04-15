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15/07/2020
11:44

Количество заявок на автокредиты почти вернулось на докарантинный уровень

В РФ в июне 2020 года подано 567.3 тыс. заявок на автокредиты, или 97% от уровня марта текущего года. Таким образом, количество заявок на покупку авто в кредит фактически вернулось на докарантинный уровень. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Несмотря на окончание карантинных мероприятий в большинстве регионов страны, в июне заёмщики значительно чаще, чем в марте оформляли автокредиты по удалённым каналам. Так, количество онлайн-заявок на автокредиты в июне выросло на 30% по сравнению с мартом текущего года. В то же время, число заявок на автокредит по традиционным офлайн-каналам (в автосалонах) в июне достигло всего лишь 89% от мартовских значений.


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