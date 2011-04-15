Альфа-Банк запустил голосовую биометрию в колл-центре для частных клиентов. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь банк будет узнавать клиента на звонке в колл-центр — это быстрее, удобнее и безопаснее, чем проверка кодового слова. Оператор не спрашивает кодовое слово и не задаёт дополнительные вопросы, а получает подтверждение от биометрической системы.



Чтобы начать пользоваться преимуществами голосовой биометрии клиент должен подписать согласие на обработку биометрических данных. Это можно сделать как лично, в любом отделении банка, так и удалённо, через мобильное приложение.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



По итогам 2019 года, согласно финансовой отчётности по МСФО, совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", включая ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, составили $59.47 млрд, совокупный кредитный портфель - $39.8 млрд, акционерный капитал - $8.1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1.03 млрд.





"AK&M" от 15.07.2020