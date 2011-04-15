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15/07/2020
12:02

РФ начинает транзит санкционных товаров

ФТС готова к транзиту санкционных товаров через территорию России. Об этом говорится в сообщении службы.

Полномасштабное применение системы отслеживания грузоперевозок с использованием навигационных пломб на основе ГЛОНАСС начинается в России с 15 июля 2020 года. Данная технология позволит таможенным органам обеспечить контроль транзита санкционных товаров, которые перевозятся через территорию страны автомобильным и железнодорожным транспортом.

Для перемещения санкционной продукции Правительство РФ определило 20 автомобильных и 10 железнодорожных контрольных пунктов, расположенных в местах пересечения государственной границы, в которых будут налагаться и сниматься навигационные пломбы. В 18 таких пунктах применение навигационных пломб будет контролироваться таможенными органами.

Информация о состоянии транспортировки санкционных товаров, поступающая от навигационных пломб в систему отслеживания, будет доступна должностным лицам ФТС России и Ространснадзора в режиме, приближенном к реальному времени.

Напомним, в конце марта 2020 года таможенные органы во взаимодействии с компанией "Центр развития цифровых платформ" (ЦРЦП), уполномоченной Минтрансом осуществлять деятельность по применению навигационных пломб, приступили к тестовому режиму использования возможностей системы отслеживания.

По состоянию на начало июля 2020 года, в рамках теста состоялось около 1670 перевозок с применением навигационных пломб, из которых около 1570 совершены с использованием автомобильного транспорта и более 100 - по железной дороге.

В мае 2020 года ФТС и Минтранс совместно с РЖД и Maersk реализовали транзитную мультимодальную перевозку товаров, которые перемещались между двумя российскими морскими портами с применением электронных навигационных пломб.

"AK&M" от 15.07.2020
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