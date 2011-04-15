Московский кредитный банк расширил перечень сервисов для клиентов МСБ

Московский кредитный банк (МКБ), стремясь повысить скорость и удобство обслуживания клиентов, предлагает компаниям сегмента МСБ перейти на дистанционное обслуживание. Об этом говорится в сообщении банка.



Банк создал специализированный контактный центр, ориентированный на обслуживание малого бизнеса. Полностью дистанционный формат взаимодействия с банком доступен всем компаниям и предпринимателям с выручкой до 120 млн в год, не занимающимся внешнеэкономической деятельностью.



За каждым клиентом будет закреплён менеджер, который может решить возникающие вопросы дистанционно. Все основные банковские операции будут доступны клиенту без визита в офис банка.



В 2019 году банк оптимизировал процесс открытия счёта: представитель МКБ приезжает с полным набором документов в любое удобное для клиента время и место. Вся процедура с момента подачи заявки до открытия счёта занимает не более суток. Для упрощения подачи заявки на открытие счёта МКБ создал личный кабинет для клиентов МСБ. Личный кабинет позволяет в режиме онлайн отслеживать статус заявки, подгружать необходимые документы.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.





"AK&M" от 15.07.2020