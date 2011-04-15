Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/07/2020
12:33

Московский кредитный банк расширил перечень сервисов для клиентов МСБ

Московский кредитный банк (МКБ), стремясь повысить скорость и удобство обслуживания клиентов, предлагает компаниям сегмента МСБ перейти на дистанционное обслуживание. Об этом говорится в сообщении банка.

Банк создал специализированный контактный центр, ориентированный на обслуживание малого бизнеса. Полностью дистанционный формат взаимодействия с банком доступен всем компаниям и предпринимателям с выручкой до 120 млн в год, не занимающимся внешнеэкономической деятельностью.

За каждым клиентом будет закреплён менеджер, который может решить возникающие вопросы дистанционно. Все основные банковские операции будут доступны клиенту без визита в офис банка.

В 2019 году банк оптимизировал процесс открытия счёта: представитель МКБ приезжает с полным набором документов в любое удобное для клиента время и место. Вся процедура с момента подачи заявки до открытия счёта занимает не более суток. Для упрощения подачи заявки на открытие счёта МКБ создал личный кабинет для клиентов МСБ. Личный кабинет позволяет в режиме онлайн отслеживать статус заявки, подгружать необходимые документы.

Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.


"AK&M" от 15.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100