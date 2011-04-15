"Аэроэкспресс" меняет график движения поездов на Шереметьевском направлении

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 18 и 19, а также в период с 25 по 29 июля 2020 года произойдут изменения в графике движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, 18 июля будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" в 10:05, 11:05, 11:35, 12:05, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:35, 16:05, 16:35, 18:05, 18:35, 19:05, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:35, 23:35. А также поезда из аэропорта "Шереметьево" отправлением в 11:15, 12:15, 12:45, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 19:45, 20:45, 21:15, 22:15, 22:45, 23:15.



19 июля произойдут отмены рейсов отправлением в 5:35, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 9:05, 9:35, 10:05 с Белорусского вокзала в сторону аэропорта. А также поездов из аэропорта "Шереметьево" отправлением в 6:15, 7:15, 8:15, 8:45, 9:15, 10:15, 10:45, 11:15.



25 июля будут отменены рейсы отправлением с Белорусского вокзала в аэропорт в 10:05, 11:05, 11:35, 12:05, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:35, 16:05, 16:35, 18:05, 18:35, 19:05, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:35, 23:35. А также рейсы отправлением в 11:15, 12:15, 12:45, 13:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 19:45, 20:45, 21:15, 22:15, 22:45, 23:15 из аэропорта.



26 июля отменяются аэроэкспрессы, отправляющиеся с Белорусского вокзала в 5:35, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05, 9:05, 9:35 и 10:05, а также поезда отправлением в 6:15, 7:15, 8:15, 8:45, 9:15, 10:15, 10:45 и 11:15 из Шереметьево.



27, 28 и 29 июля произойдёт отмена поездов отправлением в 19:35, 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:25 и 23:35 с Белорусского вокзала в аэропорт. Также будут отменены рейсы отправлением в 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15 и 23:45 из аэропорта.



Некоторые аэроэкспрессы в указанные даты проследуют в соответствии с незначительными изменениями в графике.



Добраться до аэропорта "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс", курсирующих между станцией метро "Ховрино" и терминалом В. Автобусы отправляются каждые 30 минут с 6:30 до 22:00 в сторону аэропорта и с 7:00 до 22:30 из аэропорта. Время в пути занимает порядка 20 минут, маршрут автобусов проходит по платной трассе. Стоимость проезда составляет 200 руб.



ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания основана в 2005 году.



"Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, 7 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево".



Ежедневно поезда "Аэроэкспресса" выполняют в среднем 198 рейсов.



В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".



В целях интеграции аэроэкспрессов в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта "Шереметьево" продлён до Одинцова.



Пассажирами компании "Аэроэкспресс" в 2019 году стали более 12 млн человек.



"AK&M" от 15.07.2020