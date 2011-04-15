Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил состав правления

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" утвердил состав правления. Об этом говорится в сообщении компании.



В правление вошли: президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, главный бухгалтер Вячеслав Верхов, первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев, вице-президент по энергетике Денис Долгов, вице-президент по финансам Павел Жданов; вице-президент по геологоразведке и разработке Илья Мандрик, вице-президент - главный юридический советник Иван Масляев, первый вице-президент Александр Матыцын, вице-президент по управлению персоналом и социальной политике Анатолий Москаленко; старший вице-президент по поставкам и продажам Олег Пашаев, старший вице-президент по добыче нефти и газа за рубежом Денис Рогачев, вице-президент по экономике и планированию Геннадий Федотов, вице-президент - руководитель аппарата ЛУКОЙЛа Евгений Хавкин; первый вице-президент Азат Шамсуаров.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.





"AK&M" от 15.07.2020