"Сахалин Энерджи" полностью возобновила производство на объектах газовой инфраструктуры проекта "Сахалин-2"

"Сахалин Энерджи" завершила комплексный плановый технологический останов и полностью возобновила производство на объектах газовой инфраструктуры проекта "Сахалин-2". Об этом говорится в сообщении компании.



Ремонтные мероприятия длились около месяца и периодически сопровождались факелением и повышенным дымообразованием, что является неотъемлемой частью процесса. За это время специалисты компании и подрядных организаций осуществили ряд сложных технических операций, некоторые из них проводились впервые не только на проекте "Сахалин-2", но и в России.



На заводе по производству СПГ модернизировали осевой компрессор второй технологической линии, провели замену угольного адсорбента ртути, предназначенного для очистки природного газа, а также обеспечили техническое обслуживание газовых турбин. Кроме того, компания одна из первых в России начала применение технологии цифровых двойников – системы для обеспечения удаленной поддержки в режиме реального времени. В период планового останова инженеры и технические консультанты из разных точек мира подключались к видеотрансляции на месте проведения работ и оказывали поддержку онлайн.



На насосно-компрессорной станции N 2 впервые провели инспекцию специальных теплообменных установок – аппаратов воздушного охлаждения газа. Это дало бесценный опыт в обслуживании и поддержании технической целостности и безопасности производственного оборудования. На объединенном береговом технологическом комплексе и платформе "Лунская-А" проходили плановые мероприятия с упором на техобслуживание электрического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики и технологических систем, использующихся для транспортировки газа с платформы на ОБТК.



Всего в рамках проведения плановых работ на основном и вспомогательном оборудовании отработано около 95 тыс. человекочасов, задействовано более 1500 технических специалистов из 19 подрядных организаций, а работа была организована в две смены. В течение этого периода компания продолжала частичное производство и отгрузку СПГ и нефти покупателям в странах АТР.



По словам директора по производству Оле Мыклестада, компания успешно и, главное, безопасно завершила технические мероприятия в сложной эпидемиологической обстановке. "Символично, что возобновление производства отсчитывается с первой каплей сжиженного природного газа после запуска оборудования. Эту первую каплю мы произвели сегодня около 05:00 утра и продолжаем стабильно наращивать производство, что свидетельствует о благополучном завершении планового останова интегрированной газовой системы 2020 года", – отметил Оле Мыклестад.



"Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." ("Сахалин Энерджи") является оператором проекта "Сахалин-2", одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов с мощной инфраструктурой добычи, транспортировки и переработки природных углеводородов. Компания является экспортёром нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Акционерами "Сахалин Энерджи" являются Газпром (50% + 1 акция), Shell (27.5% - 1 акция), Mitsui (12.5%) и Mitsubishi (10%).



"AK&M" от 15.07.2020