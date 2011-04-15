"Ситилинк" запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону

Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники "Ситилинк" продолжает реализацию новой стратегии в логистике и запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону площадью более 12 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении компании.



Объект позволит ускорить доставку заказов для жителей южных регионов России и расширит ассортимент товаров, доступных к получению в короткие сроки.



Открытие объекта создаст в Ростове-на-Дону более 150 рабочих мест только на первом этапе. С учетом динамичного развития компании и активного наращивания доли в городах региона количество рабочих мест будет увеличиваться.



На распределительном центре будут обрабатываться заказы с товарами крупнейших мировых производителей электроники и бытовой техники, которые входят в портфель компании. В общей сложности сегодня в нем более 800 брендов и 70 тыс. наименований товаров.



Мощности и площади распределительного центра также будут использоваться для хранения товаров партнеров компании, подключенных по модели партнерских складов, предусматривающей интеграцию информационных систем по обмену данными.



Благодаря организации модели распределённого хранения товаров сроки доставки покупателям в городах региона сократятся минимум на 30 часов.



"Мы уже реализуем стратегию масштабной реконструкции логистических процессов и инфраструктуры в регионах. Это позволит обеспечивать сроки доставки и уровень сервиса, которые соответствуют высоким ожиданиям современных покупателей, – поделился генеральный директор "Ситилинк" Михаил Славинский. – Для проекта на юге России мы выбирали фактически готовый объект, расположенный в удобной транспортной локации – на пересечении федеральной трассы М4-Дон и автодороги Ростов-Волгодонск. В его обустройство и адаптацию к процессам компании в настоящее время мы инвестировали порядка 100 млн руб. В ближайшие годы инвестиции составят сотни миллионов рублей – с учётом расширения портфеля и адаптации под хранение разных типов товаров".



"На первом этапе на распределительном центре будет осуществляться обработка заказов физических лиц и корпоративных клиентов компании, – рассказал директор по логистике "Ситилинк" Александр Терехов. – В ближайшем будущем для удобства покупателей в рамках объекта планируется запуск нового для компании формата магазинов Dark Store".



"Ситилинк" - одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.



Оборот "Ситилинк" по итогам финансового года (1 апреля 2019 года - 31 марта 2020 года) увеличился на 27.6% и составил 102.8 млрд руб. (с учётом НДС).



"AK&M" от 15.07.2020