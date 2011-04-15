Сбербанк и "Союзмультфильм" создали совместное предприятие для развития анимационной индустрии

Сбербанк и ФГУП "Союзмультфильм" создали совместное предприятие - ООО "Союзмультфильм". Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Сбербанк, приобретая 80% в ООО "Союзмультфильм" (дочернее предприятие ФГУП "Киностудия "Союзмультфильм""), на первом этапе инвестирует более 1 млрд руб. в развитие российской анимации.



В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь - детской анимации, будут производиться новые проекты киностудии - сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории.



Согласно совместно разработанной долгосрочной стратегии, "Союзмультфильм" станет крупнейшим игроком на рынке за счет масштабного наращивания производства, расширения дистрибуции, развития собственных лицензионных продаж и технологий. Это позволит создавать современную высококачественную анимацию различных форматов.



Существенно расширится и международное присутствие студии: в планах - создание совместных предприятий с международными игроками, партнёрства с дистрибьютерами в Европе и Азии, увеличение экспорта.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.











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