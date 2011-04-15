ФАС возбудила дело в отношении Теле2. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ведомство выдало предупреждение ООО "Т2 Мобайл" в связи с повышением с 12 мая 2020 года тарифов на услуги связи. Согласно предупреждению, компании надлежало вернуть тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента получения предупреждения.



Оператор связи не исполнил предупреждение антимонопольного ведомства. Компания не привела тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года, и не сообщила в ФАС о выполнении предупреждения.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область.



Чистая прибыль Tele2 за 2019 год выросла в 2 раза до 6.6 млрд руб. с 2.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 163.3 млрд руб. со 143.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 65.6 млрд руб. - увеличился на 50%. Объём инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33.8 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32.5%. Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44.6 млн человек, увеличившись на 2.3 млн человек за год. Годовой отток абонентов сократился на 2.6 процентного пункта и составил 34.8%.





"AK&M" от 15.07.2020