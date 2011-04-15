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15/07/2020
14:49

Кассация поддержала ФАС в деле по самому массовому картелю

Кассация поддержала ФАС в деле по самому массовому картелю. Как говорится в сообщении ФАС, 90 хозсубъектов признаны виновными. Общая сумма штрафов компаниям за совершённые нарушения составила 660 млн руб.

Арбитражный суд Московского округа 13 июля 2020 года признал законным решение ФАС по делу о картеле на торгах по поставкам вещевого имущества для государственных нужд.

Напомним, антимонопольная служба признала 90 хозяйствующих субъектов виновными в участии в картеле при проведении 18 открытых аукционов в электронной форме на поставку вещевого имущества для нужд МВД России, ФСБ России и ФТС на 3.5 млрд руб.

Доказательствами заключения и реализации антиконкурентного соглашения стали материалы внеплановых выездных проверок, в том числе таблицы с распределением "квот", электронная переписка, факты использования единой инфраструктуры, договоры субподряда, заключенные по результатам закупочных процедур, признания ответчиков, поданные от четырёх компаний - участников картеля в рамках программы освобождении от административной ответственности.

При этом некоторые компании уже ранее, в 2012 году, привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение.

Общая сумма штрафов за совершенные нарушения составили 660 млн руб. Компания, первой признавшаяся в картеле, была освобождена от административной ответственности. Ещё три компании получили минимальные штрафы.

"AK&M" от 15.07.2020
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