Komatsu Ltd. собирается построить новый завод по производству уплотнительных колец в Himi (Toyama, Япония) в рамках структурных реформ. Об этом говорится в сообщении компании.



Площадь предприятия составит 8230 кв. м. Общий объём инвестиций - около 3.7 млрд иен. Завершение строительства намечено на май 2021 года. Пуск производства - на ноябрь 2021 года.



Уплотнительные кольца представляют собой высокоточные детали, которые используются для предотвращения утечки смазки внутри компонентов ходовой части, таких как бортовые редукторы.



Komatsu Limited - японская машиностроительная компания. Штаб-квартира - в Токио. Компания Komatsu Ltd основана в 1921 году Мэитаро Такэути и изначально представляла собой строительную мастерскую. Произошло это в результате отделения созданной в 1917 году компании Komatsu Iron works Division (производившей угольное и горное оборудование) от Takeuchi Mining Co. Кроме того, в сферу деятельности компании входит строительство, недвижимость и перевозка грузов.



Komatsu выпускает различную дорожно-строительную технику (бульдозеры, экскаваторы), автопогрузчики, трубоукладчики, горнодобывающее оборудование, прессы и иное индустриальное оборудование, военную технику и др. Компания имеет 22 завода по всему миру.



"AK&M" от 15.07.2020