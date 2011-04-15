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15/07/2020
14:53

Komatsu Ltd. собирается построить новый завод по производству уплотнительных колец

Komatsu Ltd. собирается построить новый завод по производству уплотнительных колец в Himi (Toyama, Япония) в рамках структурных реформ. Об этом говорится в сообщении компании.

Площадь предприятия составит 8230 кв. м. Общий объём инвестиций - около 3.7 млрд иен. Завершение строительства намечено на май 2021 года. Пуск производства - на ноябрь 2021 года.

Уплотнительные кольца представляют собой высокоточные детали, которые используются для предотвращения утечки смазки внутри компонентов ходовой части, таких как бортовые редукторы.

Komatsu Limited - японская машиностроительная компания. Штаб-квартира - в Токио. Компания Komatsu Ltd основана в 1921 году Мэитаро Такэути и изначально представляла собой строительную мастерскую. Произошло это в результате отделения созданной в 1917 году компании Komatsu Iron works Division (производившей угольное и горное оборудование) от Takeuchi Mining Co. Кроме того, в сферу деятельности компании входит строительство, недвижимость и перевозка грузов.

Komatsu выпускает различную дорожно-строительную технику (бульдозеры, экскаваторы), автопогрузчики, трубоукладчики, горнодобывающее оборудование, прессы и иное индустриальное оборудование, военную технику и др. Компания имеет 22 завода по всему миру.

"AK&M" от 15.07.2020
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