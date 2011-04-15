Whirlpool разработала механический вентилятор Breath4U, респиратор PAPR и средство индивидуальной защиты - лицевой щиток на своей промышленной площадке Cassinetta di Biandronno (Варесе, Ломбардия). Это сделано в рамках борьбы с COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.



Whirlpool Corporation - крупнейший в мире производитель и поставщик основных видов бытовой техники с годовым оборотом в объёме около $21 млрд, 97 тыс. сотрудников и наличием 70 производственных и технических центров по всему миру в 2015 году. Компания представляет Indesit, Hotpoint, Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht, Maytag, Jenn-Air, Amana, Brastemp, Consul и многие другие бренды практически во всех странах мира. С более 24 тыс. сотрудников, которые трудятся в более чем 30 странах Европы, Ближнего Востока и Африки и производственными площадками в 8 странах Whirlpool EMEA является дочерней компанией Whirlpool Corporation. Европейский операционный центр расположен в Комерио, Италия.



"AK&M" от 15.07.2020