"Россети" ввели в эксплуатацию цифровую подстанцию 110 кВ в Санкт-Петербурге

Сегодня, 15 июля 2020 года, "Россети" ввели в эксплуатацию цифровую подстанцию 110/10 кВ "Каменка" в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении компании.



Энергообъект запустили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин.



Стоимость проекта - более 2.1 млрд руб. Подстанция станет источником питания для четырёх жилых комплексов с населением более 80 тыс. человек, а также Особой экономической зоны, где сконцентрированы инновационные и наукоёмкие предприятия города.



Специалисты проложили двухцепную кабельную линию 110 кВ протяжённостью 7.2 км и установили два силовых трансформатора обшей мощностью 160 МВА, смонтировали элегазовое комплектное распределительное устройство (КРУЭ) 110 кВ и закрытое распределительное устройство 10 кВ.



"Построена современная подстанция, которая полностью соответствует концепции "Цифровая трансформация 2030". Мы обеспечили 100% наблюдаемость параметров сети, организовали автоматизированный учёт электроэнергии и цифровой обмен данными технологических процессов. Объект будет работать без постоянного присутствия персонала, а технологии позволят обеспечить надёжное электроснабжение потребителей. В настоящее время уже востребовано более 60 МВА ПС "Каменка". Порядка 3 млн кв. м жилой площади в ближайшее время будет запитано. Для особой экономической зоны "Новоорловская" выделено около 20 МВА. И предусмотрен резерв мощности более 20 МВА для присоединения новых потребителей как жилой застройки, так и промышленных объектов", - отметил генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин.



Напомним, 13 июля президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики страны. Группа "Россети" одной из первых утвердила концепцию цифровой трансформации - документ был принят советом директоров компании в 2018 году. В частности, к 2030 году все сети напряжением 35-110 кВ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируется оснастить интеллектуальной системой наблюдаемости и управления энергообъектов.



Компания "Россети" - оператор одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2.37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций общей трансформаторной мощностью более 802 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт ч. Численность персонала группы "Россети" - 217.5 тыс. человек. Компания является контролирующим лицом по отношению к 88 организациям, осуществляющим деятельность в 80 субъектах РФ, включая магистральную и 15 межрегиональных сетевых компаний. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04% долей в уставном капитале.



Прибыль Россетей по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 13.5% до 27.8 млрд руб. с 33.3 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.2% до 262.5 млрд руб. с 265.5 млрд руб. Показатель EBITDA составил 89.3 млрд руб. против 86.9 млрд руб. (+2.8%).



"AK&M" от 15.07.2020