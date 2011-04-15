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15/07/2020
16:40

Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите неквалифицированных розничных инвесторов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите неквалифицированных розничных инвесторов. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Законопроект, разработанный при активном участии ЦБ, формирует систему комплексной защиты прав и интересов розничных инвесторов. Она позволит новичкам на финансовом рынке совершать сделки, соответствующие их потребностям, знаниям, опыту, навыкам и имущественному положению.

Законопроектом предусматриваются две категории — неквалифицированные и квалифицированные инвесторы.

Квалифицированный инвестор сможет продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определённым критериям (при условии раскрытия информации).

Для приобретения других инструментов, совершения маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами профучастник должен будет провести тестирование неквалифицированного инвестора на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков. Неквалифицированный инвестор, который не сдаст тест, сможет воспользоваться механизмом "последнего слова" — совершить желаемую сделку на сумму не более 100 тыс. руб. (либо на сумму одного лота, если его цена превышает 100 тыс. руб.). При этом он в любом случае должен быть проинформирован о возможных рисках.

Проведение тестирования должен организовать профучастник — по правилам, которые будут закреплены в базовых стандартах защиты прав инвесторов. Требования к таким базовым стандартам устанавливает Банк России.

Нарушивший процедуру профучастник возместит инвестору убытки и понесенные расходы, а также, в случае необходимости, должен будет выкупить приобретенный его клиентом финансовый инструмент.

Сохранят свой статус квалифицированные инвесторы, получившие его до вступления закона в силу. Кроме того, если до дня вступления нового закона в силу инвестор уже совершал подобные сделки, тестирование можно не проводить.

Закон после его принятия вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

"AK&M" от 15.07.2020
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