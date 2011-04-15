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15/07/2020
17:05

НЛМК в первом полугодии сократил выпуск стали на 1% до 8.065 млн т

НЛМК в первом полугодии 2020 года снизил выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% до 8.065 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

Продажи остались без изменений и составили 8.9 млн т. Продажи на экспортных рынках выросли на 6% до 3.4 млн т на фоне увеличения экспорта полуфабрикатов. Продажи на внутреннем рынке упали на 6% до 5.3 млн т, в основном, из-за снижения спроса на рынке США.

Группа НЛМК - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы - Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США, которые включают производственные площадки, занимающиеся от добычи сырья до выпуска готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.


"AK&M" от 15.07.2020
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