Технологическая компания "Шлюмберже" и Зиракс создали новую компанию "Нафтамакс"

ООО "Технологическая компания Шлюмберже" и ООО "Зиракс" создали новую компанию ООО "Нафтамакс". Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



Шлюмберже принадлежит 60-процентная доля компании "Нафтамакс", компании "Зиракс" - 40-процентная доля.



Компания "Шлюмберже" (Schlumberger) является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.



Schlumberger работает более чем в 120 странах мира. Штаб-квартиры Schlumberger Limited расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.



Компания работает во всех нефтедобывающих регионах России.



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