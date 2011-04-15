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15/07/2020
17:35

Технологическая компания "Шлюмберже" и Зиракс создали новую компанию "Нафтамакс"

ООО "Технологическая компания Шлюмберже" и ООО "Зиракс" создали новую компанию ООО "Нафтамакс". Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Шлюмберже принадлежит 60-процентная доля компании "Нафтамакс", компании "Зиракс" - 40-процентная доля.

Компания "Шлюмберже" (Schlumberger) является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

Schlumberger работает более чем в 120 странах мира. Штаб-квартиры Schlumberger Limited расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.

Компания работает во всех нефтедобывающих регионах России.

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