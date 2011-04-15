Гендиректором Global Ports назначен А.Лихолёт

Гендиректором Global Ports назначен Альберт Лихолёт, который в настоящее время занимает должность управляющего директора АО "Петролеспорт" и АО "Первый контейнерный терминал". Об этом говорится в сообщении группы.



А.Лихолёт также продолжит исполнять свои текущие обязанности в качестве руководителя терминалов.



А.Лихолёт был назначен управляющим директором АО "Петролеспорт" в августе 2018 года, АО "Первый контейнерный терминал" - в мае 2019 года. До прихода в Global Ports в течение 7 лет занимал должность генерального директора Новорослесэкспорта (НЛЭ), контейнерного терминала группы НМТП на северо-восточном побережье Чёрного моря.



Группа компаний Global Ports - один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров. Группа управляет сетью из 7 многофункциональных терминалов в двух ключевых морских бассейнах. Ключевое направление деятельности группы - перевалка грузов в контейнерах.



"AK&M" от 15.07.2020