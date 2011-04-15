Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/07/2020
18:37

Nordgold намерена приобрести оставшиеся акции Cardinal Resources

Nordgold намерена приобрести оставшиеся акции Cardinal Resources. Как говорится в сообщении компании, Nordgold объявляет о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Cardinal Resources Limited, которыми она ещё не владеет, по 0.66 австралийского доллара за акцию.

В настоящее время Nordgold продолжает владеть и контролировать 18.71% от находящихся в обращении обыкновенных акций Cardinal.

Если Nordgold не удастся приобрести более 50% акций, она может рассмотреть вопрос о назначении своего представителя в совет директоров Cardinal и попытаться приобрести акции в будущем.

Bacchus Capital выступает в качестве финансового советника Nordgold, а DLA Piper - юридического консультанта. Taylor Collison является брокером.

Nordgold - международный диверсифицированный производитель золота со штаб-квартирой в Великобритании, имеющий 10 операционных активов на двух континентах, включая Буркина-Фасо и Гвинею в Западной Африке, а также портфель высококачественных проектов в стадии технико-экономического обоснования и углубленной разведки. В 2019 году Nordgold произвела более миллиона унций золота.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100