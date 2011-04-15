Nordgold намерена приобрести оставшиеся акции Cardinal Resources. Как говорится в сообщении компании, Nordgold объявляет о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Cardinal Resources Limited, которыми она ещё не владеет, по 0.66 австралийского доллара за акцию.



В настоящее время Nordgold продолжает владеть и контролировать 18.71% от находящихся в обращении обыкновенных акций Cardinal.



Если Nordgold не удастся приобрести более 50% акций, она может рассмотреть вопрос о назначении своего представителя в совет директоров Cardinal и попытаться приобрести акции в будущем.



Bacchus Capital выступает в качестве финансового советника Nordgold, а DLA Piper - юридического консультанта. Taylor Collison является брокером.



Nordgold - международный диверсифицированный производитель золота со штаб-квартирой в Великобритании, имеющий 10 операционных активов на двух континентах, включая Буркина-Фасо и Гвинею в Западной Африке, а также портфель высококачественных проектов в стадии технико-экономического обоснования и углубленной разведки. В 2019 году Nordgold произвела более миллиона унций золота.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"