Совет директоров Cornerstone повторно отклонил предложение SolGold о поглощении

Совет директоров Cornerstone Capital Resources Inc. после подробного изучения, проведённого совместно с финансовыми и юридическими консультантами, повторно единогласно отклонил предложение SolGold plc о поглощении. Об этом говорится в сообщении Cornerstone.



Совет директоров единогласно рекомендует акционерам Cornerstone отклонить предложение повторно и не выставлять свои акции на торги. По мнению совета директоров, предложение является абсолютно неадекватным и не отвечает интересам Cornerstone и его акционеров.



Финансовым консультантом Cornerstone является Maxit Capital LP, а юридическим консультантом - Davies Ward Phillips & Vineberg LLP.



Cornerstone Capital Resources Inc.- компания по разведке полезных ископаемых, реализующая ряд проектов в Эквадоре и Чили, включая совместное предприятие Cascabel в северо-западном Эквадоре. Компания имеет 21.4% в этом проекте. Exploraciones Novomining S. A. принадлежащая SolGold и Cornerstone, владеет 100% концессии Cascabel и является оператором проекта.





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