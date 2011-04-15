Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 июля 2020 года.



ОСОБЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ДЕТЕЙ

НКО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО ПРИКАЗ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ЛИШИЛ СИРОТ ПРАВА НА СЕМЬЮ





Общественные и некоммерческие организации со всей России обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разъяснить постановление ведомства, которое продлевает режим изоляции для сиротских учреждений до 2021 года. Эксперты убеждены, что такие меры нанесут непоправимый вред детям-сиротам и лишат их шанса на семейное устройство.





У КРЫМА ЗАШАТАЛАСЬ ПЛОМБА

УСТРОЙСТВА ГЛОНАСС ОКАЗАЛИСЬ НЕПОДЪЕМНЫМИ ДЛЯ ЦИСТЕРН С БЕНЗИНОМ



Как выяснил "Ъ", поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым. Накануне пуска грузового движения по мосту Росжелдор предписал оснащать вагоны дорогостоящей электронной пломбой ГЛОНАСС, аренда которой сопоставима по цене с арендой вагона, а на паромной переправе возникли сложности с согласованием заявок. Минэнерго уже предлагает смягчить ограничения, которые грозят дефицитом бензина в Крыму в разгар туристического сезона, и увеличить частоту паромов.





В ПДД НАШЛИ РИСКИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ВС ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ ПРАВИЛ О ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ЗНАКОВ



Верховный суд (ВС) проверит корректность пункта правил дорожного движения, согласно которому действие знаков распространяется "только на ту сторону дороги, где они установлены". Такая формулировка нарушения правил стоянки позволяет оштрафовать, например, велосипедистов на тротуаре, считает юрист из Томска Андрей Лыков. В иске он требует уточнить правила. В МВД с этим не согласны: оштрафовать велосипедистов за нарушение правил стоянки невозможно по действующему КоАП.





ВМЕСТЕ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ

ПОСЛЫ ТРЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН О НЕОБХОДИМОСТИ СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА





Послы трех европейских стран в РФ - Геза Андреас фон Гайр (Германия), Дебора Броннерт (Великобритания) и Паскуале Терраччано (Италия) - написали и предоставили в "Ъ" для публикации статью, в которой призывают к укреплению сотрудничества между Европой и Россией в борьбе с изменениями климата после пандемии COVID-19.





BAZELEVS РАЗМЕНЯЛСЯ НА СТУДИЮ

ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ НАШЕЛ ПАРТНЕРА ПО БИЗНЕСУ



Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова договорилась об обмене активами с международной сетью телестудий Celebro Media. На ее мощностях продюсер планирует снимать новые кинопроекты в формате screenlife, в котором действие происходит на экране компьютера или смартфона. Такие форматы перспективны во время кризиса, а альянс со студиями позволит сэкономить на производстве, полагают эксперты.





"КРИЗИС ПРОХОДИТ, А СПРОС ОСТАЕТСЯ"

ПРЕЗИДЕНТ МТС АЛЕКСЕЙ КОРНЯ О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ НА РЫНОК СВЯЗИ



Мобильные операторы в период самоизоляции граждан справились с ростом нагрузки на сети из-за возросшего трафика, но не вышли из пандемии без потерь. Крупнейший оператор МТС первым пересмотрел прогноз по выручке по итогам года, не исключив отсутствия роста впервые за долгое время. На что компания делает ставку в новых условиях, "Ъ" рассказал ее президент Алексей Корня.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.07.2020