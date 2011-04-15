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16/07/2020
09:28

Инфляция за неделю, с 7 по 13 июля, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 7 по 13 июля 2020 года, составила 0.1%, с начала июля - 0.4%, с начала года - 3%. Об этом сообщил Росстат.

С 7 по 13 июля среди продовольственных товаров заметно выросли цены на свинину (кроме бескостного мяса) - на 0.5%. Выросли цены на: мясо кур, консервы мясные для детского питания, соль - на 0.3%, яйца куриные и муку пшеничную - на 0.2%. Цены на баранину (кроме бескостного мяса) и пшено снизились на 0.3%, на смеси сухие молочные для детского питания - на 0.2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем остались на уровне предыдущей недели. При этом морковь подорожала на 2.7%, яблоки - на 2.4%. В то же время огурцы стали дешевле на 5.6%, лук репчатый - на 5.2%, помидоры - на 3.2%, картофель - на 0.8%, капуста белокочанная - на 0.5%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0.4%, дизельное топливо - на 0.2%.

Тарифы на отдельные виды коммунальных услуг увеличились на 0.3-0.4%.



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